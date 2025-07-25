Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Liderleri İstanbul'da buluşturmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şu an için devam eden orman yangınlarımız var. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Kahramanlarımız her türlü mücadeleyi verdi.

- Bu hafta içinde Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz.

- Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. 80 milyar dolar gibi potansiyele sahip hale geldik.