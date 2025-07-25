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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Liderleri İstanbul'da buluşturmak istiyoruz

Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Orman yangınları) 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu hafta içinde Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ25 Temmuz 2025 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Liderleri İstanbul'da buluşturmak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Orman yangınlarıyla mücadele

Şu an için devam eden orman yangınlarımız var. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.

Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Kahramanlarımız her türlü mücadeleyi verdi.

Rusya-Ukrayna barışı

- Bu hafta içinde Putin ve Trump'la görüşebilirim. Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz.

- Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. 80 milyar dolar gibi potansiyele sahip hale geldik.

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