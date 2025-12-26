Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık sistemi vurgusu: Avrupa trajedi yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Medistate Çekmeköy Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz.

Acil afet durumlarında özel hastanelerimiz, Sağlık Bakanlığımız'ın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak en iyi sağlık hizmetini ilave maddi külfet oluşturmadan halkımıza sunduk.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkeye hizmetin, devleti, özeli olmaz, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı yapan her türlü çaba takdire şayandır pic.twitter.com/FQpaheSuBr — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 26, 2025

Özel sektör okul yapar, hastane, kamuyla iş birliği içinde yol, köprü, havalimanı yapar bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar ama makul, mantıklı, pratik ve sürdürülebilir hiçbir öneri de getirmezler.

Oysa asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değil gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde, en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir.

Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük, parası olanın değil ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık.

Sadece İstanbul'da son 23 yılda 35 yeni hastane, mevcut hastanelere 24 ek hizmet binası ile 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağlığı temel insan hakkı olarak gördük, parası olanın değil ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık pic.twitter.com/x6VsjidI4m — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 26, 2025

Sağlıkta kilit nokta personeldir, İstanbul'da toplam hekim sayısını %134, ebe-hemşire sayısını %311 oranında artırdık.

Türkiye genelinde 234 bini hekim, 264 bini hemşire olmak üzere toplam 1 milyon 470 bin sağlık çalışanımız, İstanbul'da ise 52 bine hekimimiz, 51 bini aşkın ebe ve hemşiremiz milletimize hizmet veriyor.

Saç ekimi başta olmak üzere estetikle ilgili birçok alanda İstanbul adeta bir marka haline geldi, bunlar gelecek açısından umut verici rakamlardır tabi bu yoğun teveccühün doğru yönetilmesi de önemlidir.

Devlet, üniversite, özel ayrımı yapmadan hastanelerimizin 23 senede kat ettiği mesafe gerçekten göz kamaştırıcıdır.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet, üniversite, özel ayrımı yapmadan hastanelerimizin 23 senede kat ettiği mesafe gerçekten göz kamaştırıcıdır pic.twitter.com/yyCeQTeCkU — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 26, 2025

Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak için gelip incelediği, vatandaşımızın her fırsatta memnuniyetin dile getirdiği bir sağlık sistemimiz var.

Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz.