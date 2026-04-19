Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan takımlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."

"Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum."

"Başarılı bir performansla TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u, tüm Batmanlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda Batman Petrolspor'a TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."