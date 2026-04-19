İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan takımlara tebrik mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor Futbol Kulübü; TFF 1'inci Lig'e yükselen Bursaspor ve TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u tebrik için mesaj yayımladı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 19:41
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor'u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor'a Süper Lig'de şimdiden başarılar diliyorum."

BURSASPOR'A TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1'inci Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1'inci Lig'de başarılar diliyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BATMAN PETROLSPOR'U TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başarılı bir performansla TFF 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u, tüm Batmanlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezonda Batman Petrolspor'a TFF 1. Lig'de başarılar diliyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.