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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon VakıfBank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolda Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon VakıfBank'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek kupayı kazanan Vakıfbank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu üst üste ikinci kez kazanan VakıfBank ile şampiyonayı ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'i canıgönülden tebrik ediyorum. Her iki takımımıza da ülkemize yaşattıkları bu gurur için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

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