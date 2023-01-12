İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7831
  • EURO
    20,3241
  • ALTIN
    1142.82
  • BIST100
    4970.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 19:17 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Bugün evinde hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Sanatçının cenazesi, Fatih Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan 63 yaşında vefat etti.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 1960'ta dünyaya gelen sanatçı, TRT Erzurum Radyosunun 1978'de açtığı amatör sesler yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım attı.

Başarılı sanatçı, 1981'de "Sefa Geldin" adlı ilk albümünü çıkardı. Daha sonra "Kızlar Çıktı Çayıra", "Deh Deyin Kızlar", "Ben Yarime Neler Alayım", "İpek Mendil", "Memik Oğlan", "Ayaz Geceler", "Yağ Yağmur", "Vurun Dalgalar", "Sen Nerdesin- Kış", "Damla Damla", "Senden Sonra", "Çakmak Çakmağa Geldik", "Mevlüt ve İlahiler", "Neden Geldim İstanbul'a", "Beni Anneme Götürün", "Unutulmayanlar 1", "Namussuz Ayrılık", "İlahiler 99", "Alınyazım", "Türküleri Özledim", "Gecenin Yarısı", "Sus Dinle", "Yalan", "Sabaha Kadar", "Zor Akşamlar", "Bu Gece" ve "Bu da mı Yalan" adlı albümleri müzikseverlerle buluşturdu.

Burhan Çaçan ayrıca "Makber", "Ağlama Yavrum", "Yetim Cemo", "Her Yer Karanlık", "Ayaz Geceler" ve "Yağ Yağmur" adlı filmlerde de rol aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.