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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesine ilişkin paylaşım yaptı.

AA29 Mayıs 2020 Cuma 14:23 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 14:28
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Başkan Erdoğan, twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Paylaşımda hastanenin yapımına ilişkin video da yer aldı.

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