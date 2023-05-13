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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: Allah yar ve yardımcımız olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: Allah yar ve yardımcımız olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık görevli partililerine çağrıda bulundu. 'Çok kıymetli dava arkadaşlarım!' diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum. Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Allah yar ve yardımcımız olsun.' dedi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sandık çağrısı: Allah yar ve yardımcımız olsun
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde okullar ile sandıklarda görevli partililerine çağrıda bulundu.

"EN GEÇ 06.30'DA SANDIK BAŞINDA HAZIR BULUNMANIZI RİCA EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Çok kıymetli dava arkadaşlarım! Yarın, hepinizin güne erken başlamasını ve en geç 06.30'da sandık başında hazır bulunmanızı rica ediyorum. Sandık görevlileri kardeşlerim, iyi biliyorsunuz ki sandık namustur ve seçim sandıkta kazanılır. Her birinize sandık nöbetinde kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

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