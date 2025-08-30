Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayii vurgusu: Hepimizi gururlandıracak müjdelerimiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Kahraman ordumuzun, necip milletimizle yekvücut olup adeta devleşerek yazdığı büyük zaferin 103'üncü yılı kutlu olsun.

30 Ağustos, milletimizin zillet ve zülmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış; bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile eda etmiştir.

Kara Harp Okulumuzdan 928, Deniz Harp Okulumuzdan 278, Hava Harp Okulumuzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1.405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Devrimden sonra komşumuz Suriye ile, askeri eğitim dahil, işbirliğimizi geniş bir yelpazede geliştiriyoruz.

Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitemize her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 ülke sayısının bu yıl 48'e ulaşması Türkiye'nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir.

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.

15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.

40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz.

Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır.

Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz. Unvanımız, rütbemiz ve konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkarıyız.

Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar unutmasın: Herkesten önce karşılarında biz olacağız. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, kimseye yedirtmeyiz.