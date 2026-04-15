Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması: Zamanında yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun genel seçimlerin zamanında mı yapılacağını sorması üzerine Erdoğan, "Aynen öyle, zamanında" cevabını verdi.

Erdoğan, Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra dün birçok gözaltı gerçekleştiğinin hatırlatılması üzerine de, "Yargı süreci işliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rizespor-Fenerbahçe maçında kimi destekleyeceksiniz?" sorusunu yönelten muhabire ise gülerek, "Sen böyle oyuna gelmezdin" yanıtını verdi.