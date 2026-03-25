Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Açay ve Akarsel'in ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ve Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ağrı'daki askeri araç kazasında şehit olan Açay ve Akarsel'in ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevine çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit sayısı 2 oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şehit askerler için resmi törenin Iğdır'da düzenlenmesinin beklendiği öğrenildi.

