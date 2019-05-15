Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Zencirli’nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
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