İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3355
  • EURO
    49,2944
  • ALTIN
    5689.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Bilecik'te yaşayan babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
ABONE OL

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şahadet haberi Bilecik'teki ailesine geçtiğimiz gece verilmişti. Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT BABASI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acılı baba Ali Ongan'a başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.