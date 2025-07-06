İSTANBUL 33°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2025 Pazartesi / 12 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,983
  • EURO
    47,0626
  • ALTIN
    4256.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerimiz için başsağlığı mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."

  • Başkan Erdoğan
  • Pençe-Kilit Harekatı
  • şehit askerler

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.