İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2026 Pazartesi / 30 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,2846
  • EURO
    53,7587
  • ALTIN
    6441.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 09:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

ÖNERİLEN VİDEO

Gece yarısı korkutan deprem! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.