Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru için başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

