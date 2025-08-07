Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında şehit, gazi aileleri ve tüm vatandaşlar için iki ayrı mektup kaleme aldı.

Erdoğan, şehit ve gazi ailelerine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Şühedâ yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ıMuhammedîler huşû ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir.

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik.

"SÜRECİN HİÇBİR NOKTASINDA PAZARLIĞA, MÜZAKEREYE, TAVİZE, GİZLİ VE SÜFLÎ GİRİŞİMLERE YER VERİLMEMİŞTİR"

Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.

Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize sâlimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca tüm vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir mektup daha kaleme aldı.

Barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşanması için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda yaptığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdik.

Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen milletimizle el ele vererek demokrasimizi güçlendirdik, hak ve özgürlüklerin önünü açtık, vesayet odaklarını bertaraf ettik, millî iradeyi ülkemizin tüm kurumlarında egemen kıldık. Terörün her türlüsüyle tavizsiz bir şekilde mücadele ederken; 86 milyon vatandaşımızın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımları attık. Fitne duvarlarını yıkmak; kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak; kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihî bir sorumluluk üstlenerek "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattık.

Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak; bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz. Şundan emin olunuz: Ne yaptığımızı gayet iyi biliyor; stratejik bir akılla, çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır.

Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenab-ı Allah'ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun; umduklarımıza nail eylesin. Saygı ve sevgilerimle..."