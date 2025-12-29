İSTANBUL 7°C / 5°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz

Şehitlerimiz için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz' dedi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 13:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

