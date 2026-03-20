Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist soykırım şebekesine tepki: Küresel barışı tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze başta olmak üzere kalbimizin attığı, canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle, sızıyla geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum.

Bayramın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale Destanını biz Anadolu'dan Balkanlara, Kafkaslardan Kuzey Afrika'ya gönül coğrafyamızın dört biryanındaki o kahramanların canlarını feda etmesi ile yazdık https://t.co/WtIBatzQPn pic.twitter.com/ufIFMMkRgj — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 20, 2026

Yurt içinde gönüllü kuruluşlarımız ve hayırseverlerimiz, yurt dışında ise Kızılay'ımız, AFAD'ımız ve diğer kurumlarımız özellikle kriz ve çatışma bölgelerindeki yardım çalışmalarını başarıyla sürdürdü.

Hamdolsun, aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikle ümmet-i Muhammed'in fertleri olarak Ramazan Bayramı'na eriştik.

Milletimizin her kesimiyle soframızı paylaştık.

Sevgili kardeşlerim, bakın burada şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz, önceki gün tarihimizin en şanlı sayfalarından biri olan 18 mart Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 111. yıl dönümünü idrak ettik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyorhttps://t.co/WtIBatzQPn pic.twitter.com/kqyXYkmQtl — Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 20, 2026

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettirdik. İmanın, inancın ve dayanışmanın bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş insanların neleri başarabileceğini dost düşman herkese gösterdik.

Şimdi de İslam dünyası olarak engellerle çukurlarla tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirsek trajediyle karşılaşıyoruz.

Gazze'de Siyonist soykırım şebekesi, can almaya yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı. Yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi. Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. Bölgemizdeki istikrarsızlık daha da derinleşmiş durumda.

Türkiye olarak, barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İşte en son bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların bayram boyunca durdurulmasına karar verildi. İki kardeş ülke arasında ellerin tetikten çekilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Hükümet olarak gittikçe genişleyen bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var.

Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecektir. Sıkıntılı günlerin ardından unutmayın güneşli günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Biz de bu süreçte hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye, ihtiyaç duyulan her tedbiri almaya devam edeceğiz.