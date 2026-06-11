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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırım şebekesine sert tepki: Coğrafyamıza saldıranlar hesap verecek

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpekbalığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolunda gidenler unutmasınlar ki akıbetleri tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ11 Haziran 2026 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milletimizin vicdan ve merhametinin, inanç ve hamiyetinin sembolü olan hilalin ışığını yeryüzünün dört bir yanına taşıyan gönüllülerimize, bağışçılarımıza ve Kızılay çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Tarihin hangi sayfasını açarsanız açın, Türk milletinin yer aldığı kısımlarda daima ahlakla, erdemle, şefkat ve merhametle karşılaşırsınız.

Hamurumuzun özü dayanışmadır. Yarayı sarmak, bir derde deva olmak için kelimeye, cümleye, lügate ihtiyaç duyulmaz. İhtiyaç sahibinin ırkına, rengine, meşrebine, kim olduğuna bakılmaz.

Kızılay bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin övünç kaynağıdır. Milli ve manevi şahsiyetimizin aynadaki yansımasıdır.

Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı.

Kızılay, Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta ve Suriye'de çalışmalarıyla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazınmıştır.

İsrail bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpekbalığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler'in yolunda gidenler unutmasınlar ki akıbetleri tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.

Türkiye bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatırken diğer taraftan da katliam şebekesinin tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür.

Yurt dışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri'deki fabrikamızın kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Türk Kızılay ödülleri sahiplerini buldu.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • türk kızılay
  • ödül töreni

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