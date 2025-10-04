Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e çağrı: Filizlenen barış umutları solmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz, insani yardımdan, diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Hem New York'ta hem de Washington'da insani felakete dikkat çektik, mazlumların sesi olduk, BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık.

"HAMAS BARIŞA HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı.

Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır.

Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.

"SUMUD FİLOSU'NUN UMUT YOLCULARINI DA ÜLKEMİZE GETİRİYORUZ"

Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz, öyle zannediyorum ki 1 saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar

Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle, proje ve yatırımlarımızla sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum

Burası insanıyla, tabiatıyla ve genç nüfusuyla öne çıkan bir ilçemiz, biz de ilçemizin bu vasfını daha da güçlendirmenin gayretindeyiz

"YILBAŞINA KADAR TOPLAM 453 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TESLİM EDECEĞİZ"

Geçen ay 304 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ettik, önümüzdeki ay 350 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz, yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz.

İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz, artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz.

Rantsal dönüşüm iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiç biri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu, en fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar.

Ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek neticede kaybeden yine biz oluruz.

"ORTADA HARCANAN MİLYARLAR VAR AMA ESER, HİZMET, İCRAAT YOK"

Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız?

Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?

Beyefendi hiç alınmasın, gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın, kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler!.

Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, gasp edilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş.

"CHP BELEDİYE SOYGUNCULARINA SAHİP ÇIKIYOR"

Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.

Biz, 86 milyonun emanetini taşıyoruz, milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan bizi kimse alıkoyamaz, CHP'nin başındaki zat hiç alıkoyamaz biz bunun takipçisi olacağız her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız.