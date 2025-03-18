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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e tepki: Her damla kanın hesabını verecekler

Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırılarına tepki göstererek, '400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız' dedi.

18 Mart 2025 Salı 19:43 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan soykırımcı İsrail'e tepki: Her damla kanın hesabını verecekler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu Öğrencileriyle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ramazan Ayı'nın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum.

Yine bu vesileyle şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun diyorum.

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum.

Kore'de, Kıbrıs'ta ve daha pek çok yerde Mehmetçiğin sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü birer eşsiz not hükmündedir.

Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır

Sinsi planların hepsini bozduk

Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından ve gözyaşından beslenen terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir

(Gazze'de) 400'ün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları, döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir

Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız

Siyonist rejim, dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devlet olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz

Bizim gayemiz son iki asırdır kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi fay hatları üzerinden sahnelenen planları tarihin çöp sepetine yollamaktır. Derdimiz huzur ve kardeşliktir.

85 milyon vatandaşımızın müreffeh geleceğini güvence altına alacak, iç cephemizi güçlendirecek terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz

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