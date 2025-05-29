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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü tebrik etti.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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