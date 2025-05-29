Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.
Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2025
Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum. pic.twitter.com/hFMqB3LXV3
Erdoğan paylaşımında ayrıca, "Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.