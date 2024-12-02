Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Karadağ'a en çok yatırım yapan ülkeler arasındayız

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey kurulmasını kararlaştırdık

Karadağ ile ekonomik ilişkilerimiz gibi beşeri ve kültürel münasebetlerimizde hızla gelişiyor

TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon değeri aşan 500'den fazla proje ve faliyet gerçekleştirdi.

2021 yılında Karadağ'a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolar hedefi koymuştuk. Bu hedefe ulaşmaya çok yakınız.

(Suriye'deki çatışmalar) Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı. Sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyoruz

Gerekli tüm tedbirleri alıyoruz