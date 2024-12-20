Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilere mektup

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'deki son gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek insani ihtiyaçlar için 75 bin gıda kolisi hazırladı. Şeker, salça, ayçiçek yağı, makarna, bakliyat ürünleri, kuru meyve çeşitleri, gofret ve çikolata bulunan koliler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ait TIR'lara yüklendi. Ankara'dan yola çıkan yardım kolilerini taşıyan TIR'lar önce Kilis'e, oradan da Suriye'ye gidecek. Yardım kolileri, Suriye'de 300 bin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Sevkiyat, 31 Aralık'a kadar devam edecek.

'YARDIMLARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hayır hizmetleri kapsamında hazırladıkları 75 bin gıda kolisinin ilk sevkiyatını bugün gerçekleştirdiklerini söyledi. Karadayı, "Son sevkiyatını 31 Aralık'ta tamamlayacağımız bu gıda yardımlarımızın hepsi Anadolu çiftçisinin el emeği, göz nuru ürünlerdir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün periyodik olarak yurt içinde, yurt dışında yapmaya devam ettiği bu yardımları mazlum coğrafyalarda olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde yine devam ettireceğiz. Kolilerimizin içerisinde başta temel gıda ürünlerimiz var. Nohut, bulgur, ayçiçek yağı gibi 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak gıda ürünlerimiz var ve bu coğrafyalarda yaptığımız kolilerimize çocuklar için akide şekeri, çikolatalı gofret gibi ürünlerimizi de ekliyoruz. Maksadımız, onları da sevindirmek. İnşallah yıl sonuna kadar bu yardımlarımızı Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEKTUP

Yardım kolilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu da konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubundan şu ifadeleri kullandı: "Aziz Kardeşlerim, Türkiye ve Türk milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızdadır. Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek büyük bir destan yazdınız. Zulme ve zalime asla boyun eğmediniz. Yeise kapılmadınız. İlk günden itibaren hep 'Allah büyüktür' dediniz, 'O Rahman ve Rahim olandır' dediniz, 'O alemlerin Rabbi'dir' dediniz; yalnız ona güvendiniz, yalnız ondan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden daha güçlü tekrar ayağa kalktınız. Böylece nesilden nesle gururla anlatılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Unutmayınız, 'Men sabera, zafera.' Sabreden mutlaka zafere ulaşır. 'Yenilgi yenilgi büyüyen' bu şanlı zaferin asıl sahibi sizlersiniz. Sizleri, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum. Zaferiniz hayırlı, mübarek olsun diyorum. Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, inşallah kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz. Bugün dünden daha güzeldir; inşallah yarınlarınız çok daha güzel olacaktır. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün bu ikramını kabul etmeniz dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum."