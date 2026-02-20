İSTANBUL 18°C / 8°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! İftarını Kayacık ailesi ile yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! İftarını Kayacık ailesi ile yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Beyoğlu'nda ikamet eden Ali ve Miyase Kayacık çiftini evinde ziyaret etti.

Erdoğan, evin çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, çiftin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine Allah'tan şifa diledi, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Sofra duası eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ailenin küçük oğlu Bilal, "Rabb'im kabul eyle, amin." diyerek karşılık verdi.

Aileyle orucunu açan Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen ve slogan atarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada anne ve babalarının kucağında bulunan iki bebeği sevdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

EMİNE ERDOĞAN: HANELERİNDEN SAĞLIK, HUZUR VE BEREKETİN EKSİK OLMAMASINI DİLİYORUM

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sofralarını ve gönüllerini bize açan kıymetli Kayacık ailesine içten misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Hanelerinden sağlık, huzur ve bereketin eksik olmamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

