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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkanı Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu defnedilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.

IHA23 Ocak 2024 Salı 14:58 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
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Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu hayatını kaybetti.

Fırıncıoğlu, Şadırvan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenazeye Başkan Fırıncıoğlu ve ailesinin yanı sıra; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başdenetçi Şeref Malkoç, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonda Başkan Fırıncıoğlu ile görüşerek başsağlığı diledi. Fırıncıoğlu'na sabırlar dileyen Erdoğan, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah yardımcınız olsun" dedi.

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