Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet... Tarih verdi: Atatürk Havalimanı'nda olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'deki paylaşımıyla vatandaşları TEKNOFEST'e davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih vererek 'Atatürk Havalimanı'nda olacağım' dedi.

HABER MERKEZİ18 Eylül 2025 Perşembe 21:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'e davet... Tarih verdi: Atatürk Havalimanı'nda olacağım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, TEKNOFEST'in üçüncü gününde etkinliklerine katılacağını belirtti.

19 EYLÜL'DE ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

Erdoğan, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025'e katılmak üzere Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Başta genç kardeşlerimiz olmak üzere tüm İstanbullu hemşehrilerimi, tüm vatandaşlarımı bu gurur ve heyecanı birlikte yaşamak için TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

