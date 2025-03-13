Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de Milletvekilleri ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

İftarımızın aynı zamanda 85 milyonun birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, kader ortaklığının sembollerinden biri olduğuna inanıyorum

Muhalefet yapıcı eleştirileri ile kimi zaman sert de olsa yapıcı uyarıları ile uygulanabilir çözüm önerileri ile adeta yürütmenin tamamlayıcı unsurudur

Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarda Meclis'teki siyasi partilerimizin de katılımıyla önemli bir yol aldık.

Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin. Bu ülkede kan ve gözyaşı akmasın diyoruz

Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır Türkiye'nin kırk yıldır ayağına bağ olan askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve sivili ile on binlerce inşamızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz