Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Sınır hattımızdan uzaklaştırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Kongremizin milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini dilerim. AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepsinden razı olsun. Partimize emek vermiş tüm kardeşlerimizi bugün rahmet ve şükranla yaad ediyorum. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehre gelmiş ve mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih etti. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet vermeye devam edeceğiz.

Biz hep hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Refahı, huzuru, umudu çoğaltmak için yağmur, boran dinlemeden koşturacağız. Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun. Şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da iş başındadır. Trabzon'a mahcup olmayacağız. Biz burayı gönülden seviyoruz.

Trabzon şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Şehit Eren Bülbül'ün sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Türkiye'nin geleceği için bedel ödeyenlerin cesaretidir Trabzon. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, cesur olanların şehridir. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu sizlerle birlikte yürüyoruz.

Bu şehir en zor gününde milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir. Karşılaştığımız tüm engelleri aşarken, sizlerlerin desteğini hep yanımızda bulduk. Trabzon bize hep yol gösterdi, yeni yollar açtı. Bu şehir, Türkiye'nin birikiminde belirleyici roller üstlendi. Tüm alanlarda Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden olacak.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. pic.twitter.com/gAsNuIXH7w — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2025

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok kapsamlı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarda PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü tam anlamıyla bozguna uğrattık. Bölücü terör örgütünü de sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız sayısız devam ediyor. 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. İçerde güvenlik birimlerimiz örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor.

Suriye'de bölücü örgütün umutları duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terketmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye'nin demir yumruğuyla yüzleşecekler. Bir kere şunu bilsinler. Silahın, şiddetin, terörün sırtına yaslanmanın dönemi artık sona ermiştir. Bölgemizini geleceini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramızda yeni duvarlar örülmesine izin vermeyeceğiz. Asırlardır biz Türk, Kürt hep bir aradayız. Mazimiz de müşterektir. Kardeşleri birbirine düşüren emperyalistlerin oyuyuna gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örülmek istenen oyunları yıkıp atacağız.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. pic.twitter.com/pNiMrbFvx9 — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2025

Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit vatandaşlarıyız. Vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Terör belasını ortadan kaldırarak hedefe daha seri ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye diyerek amacımıza ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): CHP'nin genel başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor. Ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa otobüsün üzerinde onu söylüyor. pic.twitter.com/NlcQiufCMe — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2025

"YÜZDE 1000 İLA YÜZDE 2500 ARASINDA ZAM YAPIYORLAR"

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum. CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Ankara'da karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yüzde 1000 ila yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. EPDK'nin indirim kararını iptal ettirmeyi niçin mahkemeye taşıdınız? İndirebiliyorsan çağır belediye başkanını, talimat ver, düşürsün. Madem bu işler böyle oluyor yapsınlar. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan): Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. pic.twitter.com/BAqVo2wgWY — 24 TV (@yirmidorttv) January 5, 2025

Geçen yıl vatandaşlarımızın 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını biz karşıladık. Sayın Özel ucuzlatacağız dedikleri suya neden zam yaptığını bir anlatsın. "Allah'ın suyundan para alınır mı?" diyen siz değil miydiniz bay Özel. Neden suya 10 kat zam yaptınız? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Gabar'da da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık Sayın Özel.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyorum. CHP'nin kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince yıpratıyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in siyasi ihtirasları ayrı bir tez konusu olur. Partisi tarafından istenmediğini bir türlü kabul edemedi. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Dikkate alınacak hiçbir fikirleri de yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

AK PARTİ'NİN TRABZON'DAKİ FAALİYETLERİ

Trabzon'a son 22 yılda toplam 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar, eğitimde 21 milyar, sosyal yardımlarda 42 milyar, sağlıkta 10 milyar, çevre ve şehircilikte 68 milyar, ulaştırmada 153 milyar, tarımda 49 milyar, sanayide 10 milyar, enerjide 64 milyar, kültür ve turizmde 3 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar yatırım yaptık. Trabzon üniversitesini kurduk. 97 spor tesisini inşa ettik. 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ni yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete alacağız. 19 bin 765 konutlu TOKİ'yi hayata geçirdik. Trabzon'da 6 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Karayollarında bölünmüş yolu 267 kilometreye çıkardık. 22 yıl önce sadece 600 metre uzunluğunda iki tüneli olan şehrin 64 kilometre uzunluğunda 25 tüneli bulunuyor. Zigana Tüneli'ni tamamladık. Kanuni Bulvarı'nda sona doğru yaklaştık.

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