Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSKGV'nin 38. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millîleştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2025
