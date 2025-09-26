İSTANBUL 23°C / 16°C
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSKGV'nin 38. yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSKGV'nin 38. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum.' açıklamasında bulundu.

26 Eylül 2025 Cuma 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî savunma hamlemizin kurumsal teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımızın 38'inci yılını tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne savunmamızı millîleştiren önemli hamlelere mihmandarlık yapan vakfımıza gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • TSKGV
  • kuruluş yıl dönümü

