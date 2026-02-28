Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm aktörlere İran-İsrail çağrısı: Harekete geçin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Teşkilatı İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında hamdolsun Türkiye için dualar ediliyor.

Bu kahramanca mücadelenin er ya da geç kalıcı zaferle taçlanacağına yürekli inanıyorum.

Hem taraflar arasındaki güven bunalımı aşılmadığı hem de İsrail'in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınamadı. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

İran'a yönelik saldırıları esefle karşılıyoruz. Aynı şekilde sebebi ne olursa olsun İran'ın körfez ülkelere yönelik saldırılarını da kabul edilebilir bulmuyoruz.

Buna izin verilmemelidir. Savaşın daha büyümemesi bölgemizin daha da büyük acılar yaşamaması için tüm aktörlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Biz üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz yapacağız. Tüm ilgili arkadaşlarımız muhataplarıyla yoğun görüşme halindeler. Hudut güvenliğimiz ve hava sahamız açısından zaten bir sorun yok. Her türlü tedbiri en üst seviyede alıyoruz. Ülkemizin güvenliğini önceleyen bir politikayla bu hassas süreci yürüteceğiz. Diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız. Bu zor günlerde bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz.

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 29 sene geçti. Postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat müdahalesi, darbeler silsilesinin devamıdır. Aynı zihniyetin aynı mütekebbir ideolojinin eseridir.

Gerçekten çok meşakkatli çok zor çok sancılı bir dönem yaşadık.