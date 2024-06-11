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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır

11 Haziran 2024 Salı 11:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Kızılay mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 11 Haziran Türk Kızılay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı:

Yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışmanın sembolü haline gelen Türk Kızılay, özverili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle bu alanda dünyanın önde gelen saygın kuruluşları arasındadır.

İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumayı, direncini arttırmayı ve ızdırabını dindirmeyi görev edinen Türk Kızılay, son olarak asrın felaketi 6 Şubat depreminde olduğu gibi ihtiyaç duyulan her zamanda ilk müdahaleyi gerçekleştirip şefkat elini uzatmıştır.

Uluslararası yardımlardan sosyal faaliyetlere, göç çalışmalarından ilk yardıma, afet örgütlenmesinden kan bağışına kadar birçok alanda insanların zor zamanlarında yanında olan Türk Kızılay'ın tüm gönüllülerinin fedakârlıklarını takdir ediyoruz. Türk Kızılay, zor durumda olanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır.

Bu anlamlı günde dokunduğu hayatları iyileştirmeyi ve insanlığa hizmette ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğine inandığım Türk Kızılay'ın tüm mensuplarını ve gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türk Kızılay
  • yardım

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