Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı paylaşımı

27 Kasım 2021 Cumartesi 19:58 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinde, kendisine sunulan Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı ile ilgili resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı büyük bir onur ve mutluluk duydum. Bu âli nişanı şerefle taşıyacağım. Başta Devlet Başkanı kadirli doğanım Sayın Berdimuhammedov'a ve tüm Türkmen doğanlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Nişanı takdim edilmesiyle ilgili olarak da şöyle konuştu:

Türkmenistan Devlet İşbirliği Nişanı'nın tarafıma tevcihinden dolayı onur duyuyorum. Bu nişanla şahsıma gösterilen teveccüh için yürekten teşekkür ederim. Bu nişana layık görülmem, ata yurdumuz Türkmenistan'a gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırmıştır. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve karşılıklı muhabbetin yeni bir sembolü olarak gördüğüm bu nişanla kemik kardeşliğimiz bir kez daha perçinlenmiştir. Bu nişan bana aynı zamanda Türkiye-Türkmenistan dayanışmasını daha da ilerilere taşımak mesuliyetini yüklemektedir. Bu vazifeyi büyük heyecan ve gururla yerine getireceğim. Bu duygu ve düşüncelerle büyük bir şerefle taşıyacağım Devlet İşbirliği Nişanı'nı almaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyorum.