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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuva Cihangir'e başarı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.

8 Haziran 2024 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tuva Cihangir'e başarı mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diledi.

Başkan Erdoğan sosyal medya platformu üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Bugün Yörünge Altı Araştırma Görevi için uzay yolculuğuna başlayacak olan, ülkemizin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'e başarılar diliyorum.

7 bilimsel deneye imza atacak astronotumuzun çalışmalarını heyecanla takip ediyoruz.

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  • RecepTayyipErdoğan
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