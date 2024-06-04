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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 'Gazze' çağrısı: Artık somut bir adım atmaya davet ediyorum

'Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü' kapsamında mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.' dedi.

AA4 Haziran 2024 Salı 16:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye 'Gazze' çağrısı: Artık somut bir adım atmaya davet ediyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nde, 7 Ekim'den beri Gazze'de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yad ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum. Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

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