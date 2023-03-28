İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1088
  • EURO
    20,7008
  • ALTIN
    1205.02
  • BIST100
    4878.56
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah'a ziyaret! Erbakan: Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah'a ziyaret! Erbakan: Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi binasındaki ziyareti yaklaşık 50 dakika sürdü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşme sonrası, 'İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık' dedi.

28 Mart 2023 Salı 16:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeniden Refah'a ziyaret! Erbakan: Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezine geldi.

Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor.

ERBAKAN: CUMHUR İTTİFAKI'NA GİREREK MİLLİ BİR ADIM ATTIK

İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız genel merkezimize ziyarette bulundular. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Seçim sürecindeki çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakına katılmamız dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Geçtiğimiz hafta YRP olarak Cumhur ittifakına katıldığımızı beyan etmiştik. 14 Mayıs'ta seçimlere bütün bölgelerde kendi logomuzla kendi adaylarımızla gireceğiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.