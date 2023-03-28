Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'daki genel merkezine geldi.

Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile birlikte Cumhur İttifakı içerisinde yer alıyor.

ERBAKAN: CUMHUR İTTİFAKI'NA GİREREK MİLLİ BİR ADIM ATTIK

İttifak kararımız ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız genel merkezimize ziyarette bulundular. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Seçim sürecindeki çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakına katılmamız dolayısıyla tebriklerini ilettiler.

Geçtiğimiz hafta YRP olarak Cumhur ittifakına katıldığımızı beyan etmiştik. 14 Mayıs'ta seçimlere bütün bölgelerde kendi logomuzla kendi adaylarımızla gireceğiz