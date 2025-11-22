Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Zirvenin ana teması olan "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" çerçevesinde bir araya gelen liderler, Expo Centre Nasrec'te kurulan özel platformda aile fotoğrafı için buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimde diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte yer aldı.

Zirve alanında gerçekleştirilen törende liderler tek tek karşılanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da salona girişinde yoğun ilgi gördü. Erdoğan, oturumların olduğu salonda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile bir süre sohbet etti. Ardından Cezayir Başbakanı Sifi Ghrieb ile samimi bir şekilde selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra aile fotoğrafı çekimi için diğer liderlerle birlikte platformdaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Japonya Başbakanı Takaichi Sanae yer aldı.

DİPLOMATİK TEMASLARDA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

MIKTA LİDERLER BULUŞMASI'NA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

KANADA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANGOLA CUMHURBAŞKANI LOURENÇO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'daki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BREZİLYALI MEVKİDAŞI SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüştü.