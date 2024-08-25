Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamasında muhalefetin liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yaptığını ve elitist olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrasında sosyal medyadan skandal ithamlarda bulundu.

"ÇİRKİNLİK ABİDESİ"

Özkan'ın küstah sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik'in şu ifadeleri kullandı:

"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP'nin sorunudur."

"DİLİNİ İÇERİ SOK, SANA BURADAN SU VEREN DE OLMAZ KEMİK ATAN DA"

CHP'li Özkan'ın hakaretlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dağ da sert tepki gösterdi.

Dağ, "Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi 'Milletin Adamına' dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da." sözlerini kaydetti.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özkan'ın ahlak dışı sözlerini kınayan Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."