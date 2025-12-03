İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Özel'e 'şehadet belgeli' cevap

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesine ilişkin ifadelerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arşiv belgeleriyle cevap verdi. İbiş açıklamasında, 'Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı' ifadelerini kullandı.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almıştı! Özel'e 'şehadet belgeli' cevap
İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Senin deden neredeydi?" ifadelerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, MSB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğuna ilişkin daha önce açıkladığı arşiv belgesine yer veren İbiş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."

