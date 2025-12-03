İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Senin deden neredeydi?" ifadelerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, MSB'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesinin Sarıkamış Harekatı'nda askere gittiği ve askerdeyken şehit olduğuna ilişkin daha önce açıkladığı arşiv belgesine yer veren İbiş, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza, dedesinin bir asır önce nerede olduğunu sormuşsun? İşte cevabı. Rabbim; bin yıldır vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren tüm şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin."