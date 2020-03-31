Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşı kaç TL? Cumhurbaşkanı'nın 2020 maaşı ne kadar?

31 Mart 2020 Salı 10:10 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 10:10

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kampanya başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ne kadar bağışta bulunduğu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım kampanyasına 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşının kaç TL olduğu merak konusu oldu. İşte 2020 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanı'nın maaşı...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MAAŞI KAÇ TL?

Başkan Erdoğan koronavirüs yardım kampanyasına öncülük ederek 7 aylık maaşını bağışlayacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından 2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Sorusu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyaya kaç TL bağışladığı merak edilmeye başlandı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 TL olmuştu.

CUMHURBAŞKANI'NIN 7 AYLIK MAAŞI 2020

Buna göre Erdoğan, kampanyaya 7 aylık maaşını yani 568 bin 750 TL bağışlayacak.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası yardım hesabı numaraları.