Erdoğan'ı, Hazret Sultan Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Devlet Danışmanı Yerlan Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nuralhan Kusherov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi Janibek Zharaskanovich ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet de Türkistan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle TDT Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katılacak.