Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart! ''Benim Ordulum haddini bildirmekse bildirir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan konuşma yaptığı sırada dikkatini çeken bir pankartı okudu.

"BENİM ORDULUM BÖYLE İŞTE. HADDİNİ BİLDİRMEKSE BİLDİRİR"



Meydanda asılı olan, "Fındık dalda tekleme, altılı masa Ordu'dan oy bekleme" pankartını okuyan Başkan Erdoğan, "Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirmekse bildirir." dedi.

"Fındığın uğuru Ordu'nun gururusun." "Dev hizmetler mega projeler Reisin Ordu'su artık çok güzel." pankartlarını da okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun her geçen gün daha güzel olacağını belirtti.

ORDU'DA PANKARTLARIN DİLİ

Pankartlarda "Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru, Ordu'nun gururusun", "Reis'in Ordu'su 2023'e hazır", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik" sözleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği yol üzerindeki binalarda ise "Dünya Lideri, Milletin Adamı Ordu'ya hoş geldiniz" pankartları yer aldı.