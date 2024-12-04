Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama! Derin dostluk bağları vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu anımsattı.

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını kaydetti.