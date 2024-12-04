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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama! Derin dostluk bağları vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama! Derin dostluk bağları vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabulünde, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını ifade etti.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama! Derin dostluk bağları vurgusu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu anımsattı.

İKİ ÜLKENİN GELECEĞE BİRLİKTE GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını kaydetti.

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