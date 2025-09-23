İSTANBUL °C / °C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapanmıştı... Sabotaj iddialarına yalanlama
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapanmıştı... Sabotaj iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma esnasında mikrofonunun kapanması sonrası sabotaj yapıldığı iddialarına yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı, herhangi bir sabotajın söz konusu olmadığını vurguladı.

23 Eylül 2025 Salı 00:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapanmıştı... Sabotaj iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" başlıklı Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ın usullerine göre, devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış, teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır. Türkiye, her platformda olduğu gibi BM Genel Kurulu'nda da en üst düzeyde temsil edilmekte, Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları küresel gündeme yön veren ve geniş yankı uyandıran mesajlar olarak takip edilmektedir."

