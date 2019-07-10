27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7108
  • 6,427
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği fabrikada sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelesini verdiği, uluslararası spor markasının Ağrı'da üretim yapacağı fabrikanın inşaatında sona gelindi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşsizlik oranı göz önüne alınarak Ağrı Valiliğince kentte hayata geçirilen Ağrı Tekstilkent, 3 fabrikayla başladığı üretimde yeni taleplerle yurt dışına açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Mart'ta Ağrı'da düzenlediği mitingde müjdesini verdiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun temelini attığı 50 bin metrekarelik alana kurulan fabrika, ağustos ayı sonu itibariyle firmaya teslim edilecek.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekstilkent'in son dönemde firmalardan büyük rağbet gördüğünü söyledi.

Uluslararası spor malzemeleri üreten firmanın fabrikasının bu tesisler arasında olmasının kent için önemine değinen Elban, şöyle konuştu:

"Fabrikada inşaat çalışması hızla ilerliyor ve bitme aşamasına doğru gidiyoruz. Allah kısmet ederse ağustos ayının sonuna doğru fabrikayı bitirip üretici firmaya teslim edeceğiz. Dolayısıyla bu da bizim 3. etabımız olacak ve ilaveyle birlikte 4. etabımıza da başlamış oluyoruz. Ancak 4. etabın büyük bir bölümüyle ilgili yeni talepler var. İnşallah yeni taleplere uygun olarak da yeni fabrika binaları yapacağız. Dolayısıyla mevcut 1. ve 2. etaba ilave yapacağımız etapla birlikte 4 bini aşkın vatandaşımız orada iş sahibi olacak. Uluslararası spor firması için yaptığımız yer de devreye girince yaklaşık 9-10 bin kişi buralarda çalışmış olacak. Bu bahsettiğimiz sayılara 2 yıl içinde ulaşacağız."

Uluslararası spor markası için üretim yapacak firmanın da personel eğitim sürecine gireceğini vurgulayan Elban, "Firma personel yetiştirmek için hazırlıkları bitirdi. Bugünlerde ilk personellerini almaya başlayacak. 150 kişilik personelle başlayacaklar ve 2 yıl içerisinde alacakları sayılarla birlikte kişi sayısı 5 bine ulaşacak. Gümrüğümüzün de tekstil ve ihtisas gümrüğü olmasıyla ilgili resmi süreci başlattık. Ağrı sadece tekstille değil, inşallah daha sonra başka ürünlerin üretildiği bir şehir haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Irak dışişleri ve savunma bakanlarını kabul etti

Başkan Erdoğan, Irak dışişleri ve savunma bakanlarını kabul etti

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Dikkat! Meteorolojiden fırtına uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Almanlardan Marmara Denizi'nde deprem uyarısı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

FETÖ'cü Kaya, 2014'te darbeci generallerin dosyalarını sümen altı etmiş

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu

İstanbul, Avrupa'nın en misafirperver şehri oldu
 

POPÜLER HABERLER

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyunca kadın yolcuyu araçtan indirmek istedi

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Edirne'de kıyıya vuran kemikler şaşkınlığa neden oldu

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

Vahşi hayvanların muhteşem fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA