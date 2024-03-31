Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandığından Murat Kurum çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3308 numaralı sandığın sonuçları belli oldu.

Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 274'ü oy kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı.

İBB Başkanlığı için en yüksek oyu 131'le AK Parti'nin adayı Murat Kurum alırken, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 120, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz ile Zafer Partisinin adayı Azmi Karamahmutoğlu'na altışar, DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'a 2, İYİ Partinin adayı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ile Demokratik Sol Partinin adayı Nesim Pakır'a birer oy çıktı.

Bağımsız adaylar Vedat Taylan Yıldız ve İshak Akbay da birer oy aldı.

