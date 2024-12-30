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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sosyal konut seferberliğine'' destek verdiler

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz aylarından itibaren sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarına yönelik açıklamalarıyla ilgili, 'Sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacaktır.' ifadelerini kullandı.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''sosyal konut seferberliğine'' destek verdiler
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Akçam, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarını "çok değerli" bulduklarını belirtti.

Sosyal konut seferberliği için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Akçam, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı sosyal konut projelerine yönelik söylediği ifadelerden dolayı destekliyoruz. Bahsettiği projeyle dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacı karşılanacaktır. Hatta biz bunu 'ev sahibi devlet, kiracı vatandaş olsun' projesinin işaret fişeği diye düşünüyoruz. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe yaşananlardan sonra sosyal konut formülü zorunlu hale gelmiştir ve bu tür projelerle sorun çözülecektir."

Sosyal konut projelerinin artmasıyla konut ve kira fiyatlarında oluşan balonun sönmeye başlayacağını belirten Akçam, özellikle alt gelir grubunda yer alan ailelerin konut konusunda büyük sorun yaşadıklarının altını çizdi.

Yoksul ailelerin ev sahibi olmaları için daha çok projenin geliştirilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Akçam, "Bu konuda biz de çoğu kez öneride bulunmuştuk. Proje kapsamında TOKİ, Emlak Konut gibi kurumlara ürettikleri konutların yüzde 10'u sosyal konut imal etme zorunluluğu getirilirse ve gerçekten ihtiyacı olan ailelere konutlar hibe edilirse sorun bir nebze çözülmüş olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "DEVLET DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN KONUT ÜRETMELİ"

Akçam, konut satışlarının Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana çok düştüğünü ve gayrimenkul sektörünün salgında kaybettiği ivmeyi yakalayamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun birçok nedeni olsa da en büyük nedenlerden biri bankaların uyguladığı faiz politikalarının vatandaşların ihtiyacına cevap verememesi. İnşaat yönüne baktığımızda ise inşaat maliyetlerinin yükselmesi yeni konut yapımlarını da yavaşlatmış durumda. İki noktada etkilenenler ise ev sahibi olmayı dört gözle bekleyen dar gelirli aileler. Bunun önünü açacak yol, devletin dar gelirli aileler için konut üretmesi."

  • sosyal konut seferberliği
  • dar gelirli vatandaşlar
  • emlak danışmanları

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