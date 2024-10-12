Türkiye, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya gelen ve yaşadıkları ülkede tedavi imkanı bulamayan Pakistanlı Mirha ve Minal'in ailesinin yardım çığlığına kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Sağlık Bakanlığının yürüttüğü organizasyonla mayıs ayında Ankara'ya getirilerek Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebekler, operasyon için Londra'dan gelen Prof. Dr. Owase Jeelani, Bilkent Şehir Hastanesinde Pediatrik Beyin Cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Hasan Murat Ergani'nin öncülüğündeki iki aşamalı operasyonla birbirinden ayrıldı.

İkizlere hayat veren ameliyatın sonuncusu, 19 Temmuz'da yapıldı. 14 saat süren ve 60 sağlık profesyonelinin yer aldığı bu ameliyatta ikizlerin yapışık olan baş bölgelerinden ayrılması, başarıyla sağlandı.

- İLK YAŞLARINI "AYRI" KUTLADILAR

Türkiye'de ilk olan bu özel operasyon sonrası hızla sağlığına kavuşan kız bebekler, geçen günlerde birinci yaşlarını yan yana ancak ayrı bir şekilde kutladı.

Hastanede düzenlenen doğum günü kutlamasında, babaları Rehan Ali ve anneleri Nazia Parveen'le birlikte doğum günü pastasını kesen miniklerin mutluluğuna, doktorları ve sağlık çalışanları da eşlik etti.

- TABURCU EDİLDİLER

İkizler, tüm sağlık süreçlerinin iyiye gitmesi üzerine dün tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesinden taburcu edilerek ülkelerine döndü.

Sağlığına kavuşan evlatlarıyla ülkelerine dönmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren baba Rehan Ali, "Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm doktorlarımıza, bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız maşallah çok iyiler, her şey yolunda." dedi.

Ameliyat sonrası kafa dokusunun tam iyileşmesi ve şekillenmesi için kask benzeri medikal aksesuar kullanan bebeklerin, Bilkent Şehir Hastanesinde düzenli aralıklarla kontrolleri yapılacak.