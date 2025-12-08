İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mesajına vurgu... Macaristan Başbakanı Orban: Çok büyük önem arz ediyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Macaristan arasında imzalanan önemli anlaşmalara değinen Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi mesajını hatırlattı. Bu kapsamda Orban, 'Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük önem arz ediyor' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 18:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mesajına vurgu... Macaristan Başbakanı Orban: Çok büyük önem arz ediyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orban'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük önem arz etmekte.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi yeni zamanlar başlıyor dedi.

Barış konusundaki güçlerimizi uygunlaştırma konusunda anlaştık. Bu fırsattan istifade ederek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Ruslarla da geçen hafta bundan sonra da bize petrol ve gaz tedarikine devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile de anlaştık bu doğal gaz aktarımı konusunda... Bunu garanti ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tekrar teşekkür ediyorum.

Büyük ümitlerle Macaristan ile Türkiye arasında yeni bir başlık açılmakta. Giderek savunma sanayi önem kazanmakta.

Şimdiye kadar yaptığı yardımlardan dolayı Macar halkı ve devleti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.

