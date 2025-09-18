İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3055
  • EURO
    48,8198
  • ALTIN
    4857.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Terörsüz Türkiye'' mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Terörsüz Türkiye'' mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin mektubunu Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki şehit ailesine teslim etti.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Terörsüz Türkiye'' mektubu Sakarya'daki şehit ailesine ulaştı
ABONE OL

Çiğdem Erdoğan, 1989 yılında Malatya'da şehit olan er Muhammet Sarı'nın annesi Melahat Sarı'ya, Melen Mahallesi'ndeki evinde ziyarette bulundu.

Ziyarette Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu okudu.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ TARAFINDAN SAHİPLENİLMELİ"

Çiğdem Erdoğan, AA muhabirine, "Terörsüz Türkiye" sürecinin toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllardır terör nedeniyle büyük acılar verildiğini dile getiren Erdoğan, "Kıymet vererek, gözünün içine bakarak büyüttüğünüz evladınızı toprağa vermek dünyanın en büyük acısıdır. Siz de yaşarken ölürsünüz bir anne ya da bir baba olarak." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Erdoğan, artık annelerin ağlamaması, terör nedeniyle hiçbir gözyaşının akmaması temennisinde bulundu.

Erdoğan, TBMM'de milletvekillerinden oluşan komisyonun çalışmalar yürüttüğünü anlatarak, şu an itibarıyla 11 toplantı gerçekleştirildiğini, Türkiye'nin dört bir yanında bu konuya ilişkin fikri ve sözü olan tüm kesimlerin dinlenildiğini kaydetti.

Çalışmaların sonunda "Terörsüz Türkiye" sürecinde mutlaka çok önemli yol alınacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu sürecin sonuna kadar sahiplenilmesini istiyoruz. Evlatlarımız bizim gördüğümüz acıları görmesinler, daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye'de yaşasınlar." ifadesini kullandı.

Ziyarette, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Demir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zeynep Kanber ve muhtar Murteza Oral da yer aldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Terörsüz Türkiye
  • şehit
  • mektup

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.