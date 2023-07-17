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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Suudi Arabistan'a doğru hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine hareket etti.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Suudi Arabistan'a doğru hareket etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamındaki ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'la görüşecek, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek. Özellikle ekonomi alanında yeni iş birliği anlaşmalarının yapılması bekleniyor.

Yarın Katar'a geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı, Doha'da yapılacak Katar-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı ise Çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olacak. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenecek BAE-Türkiye İş Forumu'na da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarıyla sağlık, enerji ve savunma sanayii gibi çeşitli alanlarda iş birliğini ele alması bekleniyor.

Kısa süre önce, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgeye giderek, ekonomik iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi temasta bulunmuştu.

Ön ziyaretlerde belli bilgilendirmelerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Yapacağımız ziyarette de Türkiye'ye verecekleri destekleri bizzat görme, yaşama imkanımız olacak." ifadesini kullanmıştı.

Muhataplarının 'Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmaya biz hazırız.' sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bunu bu ziyaretle birlikte inşallah noktalamış olacağız." demişti.

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